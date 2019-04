Facebook

2. Stadtball Konzerthaus Klagenfurt April 2019 © (c) Markus Traussnig

Im Vorjahr feierte der Klagenfurter Stadtball das 500-jährige Jubiläum der Landeshauptstadt, 2019 fokussierte man sich anlässlich der bevorstehenden EU-Wahlen auf die Zukunft Europas. Unter dem Motto „Tanzen im Herzen Europas“ wurde bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein geschwungen - umgeben von dutzenden sternförmigen Luftballons, welche die Sterne der europäischen Flagge symbolisierten.

Ballorganisator Ernst Bauer sprach von bis zu 900 Gästen. Rumänien, das zurzeit den EU-Ratsvorsitz inne hat, war in Form einer Delegation aus Sibiu am Ball vertreten. Mit der im Süden von Transylvanien gelegenen Stadt verbindet Klagenfurt seit 1990 eine Städtepartnerschaft.