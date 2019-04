Facebook

Ein Tiefdruckgebiet bestimmt mit richtig kühlen Luftmassen am Sonntag auch unser Wetter. Daher hat es die Sonne tagsüber wirklich schwer und zumeist ist sie sogar chancenlos. Zudem ist auch wiederholt mit Regen und Regenschauern zu rechnen und die Schneefallgrenze sinkt auf den Bergen teilweise sogar bis unter 1200 m Seehöhe. "Längere Unternehmungen im Freien werden daher nur schwer möglich sein und man sollte sich eher in einer Sporthalle betätigen", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind bescheiden und erreichen zum Beispiel in Maria Saal und in Arnoldstein Werte bis nahe +10 Grad.