Vermisste gefunden Demenzkranke Frau ging 16 Kilometer weit bis Ferlach

Im Raum Feschnig und in der Innenstadt war am Samstagvormittag eine Suchaktion im Gange. Eine an Demenz erkrankte Frau war abgängig. Gegen 15 Uhr wurde Entwarnung gegeben.