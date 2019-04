Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Flugretter mit Begeisterung: Wolfgang Mandl freut sich über jeden hilfreichen Einsatz © Christophorus 11

Beruflich ist er in der Welt der Zahlen und des Geldes unterwegs: Wolfgang Mandl wechselt zur Zeit aus der Vorstandsetage der BKS in die der Schöllerbank. Hoch hinaus wollte er auch in seiner Freizeit immer. Hoch hinaus und helfen: „Bei der Bergrettung bin sich seit fast 35 Jahren“, erzählt der 50-Jährige, der seit Jahrzehnten in Klagenfurt lebt und sich immer noch den Kameraden in Spittal/Drau verbunden fühlt. „Von der Bergrettung bin ich zur ÖAMTC-Flugrettung gekommen“.

Denn wer als Flugretter starten will, der muss Bergretter und Notfallsanitäter sein.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.