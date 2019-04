Facebook

Die derzeitige Baulücke wird geschlossen. © Wobik

Nach einem jahrelangen Hin und Her um das sogenannte Palliardihaus in der Klagenfurter Karfreitstraße (Domplatz) erfolgte gestern der Spatenstich für das Neubauprojekt von Wobik. Geschäftsführer Ernst Kreihsler kündigte an: „Es werden 33 Appartements entstehen.“

Bebaut wird von der Firma Wobik nicht nur das Gelände des mittlerweile abgerissenen Palliardihauses, sondern auch das von zwei angrenzenden Gebäuden. In der Karfreitstraße sind vier Geschoße plus zwei Dachgeschoße, in der Spengergasse zwei Geschoße plus zwei Dachgeschoße und im Mittelteil sechs Vollgeschoße geplant.

„Wir wollen eine hohe Lebensqualität in der Innenstadt bieten, deshalb wird der Innenhof sehr grün gestaltet“, sagt Kreihsler. Im Tiefgeschoß und Erdgeschoß sind insgesamt 26 Stellplätze für Autos und 56 Fahrradabstellplätze vorgesehen. Zwei Geschäfte mit Lagerräumen sind ebenfalls Teil des Wohnbauprojektes, das von der Strabag umgesetzt wird.