Elf Eigentumswohnungen und Garage sind geplant. © Lilihill/COMMAG

Bisher war die Lilihill Gruppe von Investor Franz Peter Orasch vor allem in der Landeshauptstadt mit Projekten wie Moser-Verdino, ehemaliger KTZ und Flughafen tätig. Nun streckt sie ihre Fühler auch im Umland aus. Nach einem Projekt am Klopeiner See hat die Lilihill jetzt eines in der Gemeinde Keutschach in Angriff genommen. Auf dem Gelände der früheren und zuletzt leer stehenden Pension Strauß in Plaschischen 52 entsteht ein Wohnbauprojekt. „Der Abbruch des Altbestandes ist voll im Gange“, berichtet Karl Georg Eisner von Lilihill.

