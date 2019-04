Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Entsorgungsreferent Vizebürgermeister Wolfgang Germ besichtigt mit Mitarbeitern der Abteilung Entsorgung die Kanalbaustelle südwestlich vom Lakeside Park. © (c) Spatzek

Südwestlich vom Lakeside Park führt die Abteilung Entsorgung seit Ende März Kanalbauarbeiten der besonderen Art durch. Aufgrund der schlechten Bodenverhältnisse ist eine Pfahlgründung notwendig, um die Standsicherheit für den neuen 230 Meter langen Schmutzwasserkanal zu gewährleisten. Dabei werden lange Eisenrohre als Pfähle 60 Meter tief in die Erde gebohrt, bis die ausreichend tragfähige Gesteinsschicht erreicht ist. Auf diese Pfähle werden dann die Rohre für den Schmutzwasserkanal in etwa drei Meter Tiefe gesetzt. Errichtet wurde in dem Bereich bereits eine eigene Pumpstation mit einer 140 Meter langen Pumpleitung zum Kanal.