Rauchfreie Zonen gab es in den Wörthersee-Bädern schon bisher. Heuer wird auch auf den Brücken der Bäder in Klagenfurt, Pörtschach und Krumpendorf ein Rauchverbot eingeführt.

Aschenbecher auf dem Steg gehören in Zukunft der Vergangenheit an. © Helge Bauer

Am 1. Mai beginnt in zahlreichen Freibädern Kärntens die Badesaison. Kurz davor lassen die Strandbäder mit einer neuen Regelung aufhorchen: Ab heuer sind nicht nur die Sandstreifen am Wasser rauchfrei, sondern auch alle Badebrücken. Neben den drei Klagenfurter Strandbädern setzen auch die Bäder in Pörtschach und Krumpendorf auf rauchfreie Zonen. Mit dieser Entscheidung folgen die Stadtwerke dem Beispiel von Bibione: In dem beliebten italienischen Badeort wurde heuer auf dem gesamten, acht Kilometer langen Strand ein Rauchverbot eingeführt.