Ein Ball für 24 Nationen

Das Benefiz-Fußballturnier „Cup of Colours“ geht am Samstag in die achte Runde. Mannschaften aus 24 Ländern spielen um den Sieg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Valerian Leitner, Daniel Gallob, Nikola Mak, Vinzenz Samonig und Hanzej Rosenberg © privat/ kk

Vorurteile abbauen und Begegnungen schaffen – das sind die Ziele des „Cup of Colours“, eines karitativen Fußballturniers, das am Samstag zum achten Mal in Klagenfurt stattfindet. 24 Nationen, von Afghanistan bis Amerika, nehmen daran teil. Auch Kärnten ist mit einer eigenen Mannschaft vertreten. Der Reinerlös kommt Bildungsprojekten in Angola zugute.