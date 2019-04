Am Donnerstag scheint die Sonne häufig ungestört. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad. Gegen Osten hin wird es am wärmsten sein.

Über Westeuropa liegen mehrere Tiefdruckgebiete. Auf deren Vorderseite bläst bei uns lebhafter Südwind. Die Sonne scheint häufig ungestört und die Temperaturen steigen weiter an. Auch westlich von Villach kann sich die Sonne zeitweise durchsetzen. Nach Osten hin wird es am wärmsten sein. Höchsttemperaturen bis etwa 25 Grad sind am Nachmittag beispielsweise in Moosburg möglich. Es herrschen günstige Biowetterreize. "Nur bei Wetterfühligen kommt es wegen des föhnigen Südwindes zu Kopfschmerzen, Nervosität und Konzentrationsschwäche", behauptet Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Sehr lebhafter Südwestwind weht im Rosental.