In Klagenfurt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch der Polizeihubschrauber ist im Einsatz (Sujetfoto) © Fuchs

Wie Polizei und Berufsfeuerwehr bestätigen, gab es Mittwochnachmittag an der Glan in Klagenfurt eine Suchaktion. Im Bereich der Grete-Bittner-Straße wurde ein verwaister Rollstuhl in der Nähe der Glan gefunden. Derzeit wird abgeklärt, ob sich ein Unfall ereignet hat, oder ob es sich dabei um einen Lausbubenstreich handelt.