Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stadtwerke-Mitarbeiter mit Kundenkontakt sind gegen Masern geimpft. © APA/Hochmuth

Aufgrund der aktuell zehn bestätigten Masernfälle in Kärnten organisieren die Vorstände der Stadtwerke Klagenfurt mit dem Betriebsrat eine Impfaktion für die Stadtwerke-Mitarbeiter. Bereits am Montag wurden Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt in den Strandbädern, dem Hallenbad und im Kundenservice geimpft. Auch die Mitarbeiter der Bestattung Kärnten und der PAX Bestattungs- und Grabstättenfachbetrieb GmbH bekamen bereits einen Impfschutz. Jetzt folgen die weiteren Mitarbeiter, die bisher keinen Impfschutz hatten oder durch eigene Erkrankung immunisiert sind.