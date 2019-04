Facebook

Dutzende Eltern nutzten den schulfreien Dienstag, um ihre Kinder am Klagenfurter Gesundheitsamt impfen zu lassen © Thomas Martinz

Lang ist die Schlange am Klagenfurter Gesundheitsamt in der Bahnhofstraße Nummer 35. Rund 50 Bürger stellen sich hier an, am schulfreien Dienstagvormittag sind es auffallend viele Kinder in Begleitung ihrer Eltern, die auf die kostenlose Masern-Schutzimpfung warten. Nahezu im Minutentakt verlassen die Menschen das Gebäude – so frisch geimpft, dass sie im Stiegenhaus den Tupfer noch auf die Impfstelle pressen.