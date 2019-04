Facebook

Am Mittwoch kann man wieder sonniges Wetter genießen - zum Beispiel im Göthepark in Klagenfurt © Leserreporter Heidelinde Wabnegger

Wir liegen weiterhin in einer Südströmung mit föhnigen Tendenzen. Vielerorts klingt der Regen ab und die Wolken lockern im Verlauf des Tages allmählich vermehrt auf. Speziell in Richtung Osten gibt es tagsüber längere sonnige Phasen zu genießen. Westlich von Villach bleibt es insgesamt bewölkter und schaueranfälliger. Die Tageshöchstwerte legen wieder zu und erreichen Werte bis zu 21 Grad etwa im Raum Maria Saal. Zeit- und Gebietsweise frischt lebhafter Südwestwind auf, speziell im Rosental. "Dieser Wind nennt sich umgangssprachlich in Kärnten oft auch als sogenannter Jauk-Wind", erwähnt der Wetterexperte Werner Troger so ganz nebenbei.