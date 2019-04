Die Landeshauptstadt schloss im Vorjahr mit 16 Millionen Euro Überschuss ab. Die Schulden sanken auf 53,9 Millionen Euro. Eine komplette Entschuldung wäre in 1,7 Jahren möglich.

Die Stadt erwirtschaftete 2018 einen Überschuss in Höhe von 16 Millionen Euro © Weichselbraun

Die Stadt Klagenfurt hat das Jahr 2018 mit einem Überschuss von 16 Millionen Euro abgeschlossen. Wie Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) am Dienstag vor Journalisten sagte, fließen 9,7 Millionen Euro in Rücklagen und 10,3 Millionen Euro in den Schuldendienst. Die Verantwortlichen beklagten aber erneut gesunkene Einnahmen aus den Ertragsanteilen.