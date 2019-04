Am Busbahnhof Klagenfurt griff die Polizei einen so genannten "Bodypacker" auf, der 14 mit Kokain gefüllte Fingers von Italien nach Kärnten geschmuggelt hatte. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, wurde bereits am 11. April ein sogenannter "Bodypacker" in Kärnten aufgegriffen. Der 31-jähriger Nigerianer wurde am Busbahnhof in Klagenfurt von Kriminalbeamten kontrolliert. Da der Verdacht bestand, dass der Mann Kokain von Italien nach Klagenfurt brachte, wurde er festgenommen.