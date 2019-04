In Klagenfurt und Gurk wurden Zigarettenautomaten aufgebrochen. In Bodensdorf wurde in ein Gasthaus eingebrochen.

Die Polizei ermittelt © Helmuth Weichselbraun

Einbrecher treiben derzeit in Kärnten ihr Unwesen: Bisher unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Montag in Klagenfurt die Seitenscheiben von zwei auf einem Parkplatz abgestellten Autos ein und durchsuchten die Fahrzeuge. Gestohlen wurde nichts, da sich keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen befanden. Der durch die Taten verursachte Schaden steht noch nicht fest.