Alle Parteien im Personalausschuss stellen sich in einem Schreiben gegen die Politik.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Zwanziger bekämpft seine Versetzung © Markus Traussnig

Einstimmigkeit herrscht im Zentralausschuss der Personalvertretung des Magistrats Klagenfurt selten – daher wirkt dieses Signal umso deutlicher. Geschlossen stellten sich die roten, schwarzen, blauen und unabhängigen Mitglieder in einem Schreiben gegen eine Dienstzuteilung des Marktleiters Peter Zwanziger – da diese de facto eine Versetzung sei. Wie berichtet wurde Zwanziger nach Unstimmigkeiten mit Marktreferent Markus Geiger (ÖVP) von dem Posten abgezogen. Dies sei laut Gesetz jedoch verboten – weil Zwanziger selbst Personalvertreter sei, wird in dem von Christian Schneeweiß unterfertigten Schreiben an Magistratsdirektor Peter Jost argumentiert.