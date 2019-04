Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach der Osterjause bietet sich das Wetter zum Radfahren an © Kleine Zeitung/Jürgen Fuchs

Es ändert sich vorerst kaum etwas beim Wetter und deshalb bestimmt auch an diesem Osterfeiertag ein Hochdruckgebiet den Wetterablauf in unserem Land. Somit scheint tagsüber zumeist die Sonne und bis zur Mittagszeit gibt es oft sogar wolkenlosen Himmel. In der Folge könnten sich dann über den Bergen ein paar Quellwolken ausbilden, die aber voraussichtlich keine Regenschauer verursachen sollten. "Dazu ist es auch wieder angenehm warm und die Temperaturen steigen in den Niederungen zumeist über 20 Grad", bemerkt der Meteorologe Reinhard Prugger. So sind zum Beispiel in Rosegg und in Poggersdorf Werte bis nahe 23 Grad möglich. Auch auf den Bergen ist es warm und die Sonne scheint zumeist länger.