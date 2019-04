Facebook

In Kärnten gibt es aktuell neun bestätigte Fälle von Masern. Heute, Freitag, ist ein weiterer hinzu gekommen. Nach einer Laboruntersuchung wurde bei einem Verdachtsfall eine Erkrankung bestätigt. Die Person lebt in Klagenfurt. Bei einem weiteren Verdachtsfall konnte von der Landessanitätsdirektion Entwarnung gegeben werden. Die betroffene Person ist nicht an Masern erkannt.