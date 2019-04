Facebook

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät © KLZ/Jürgen Fuchs

Eine 73-jährige Frau ist am Donnerstag im Hof ihres Wohnhauses im Kärntner Ort Gotschuchen in der Gemeinde St. Margareten im Rosental bei dem Versuch, eine Wasserleitung zu schließen, ums Leben gekommen. Laut Polizei öffnete die Pensionistin einen Kanalschachtdeckel aus Beton, um an die Wasserleitung zu kommen. Dabei dürfte sie das Gleichgewicht verloren haben und in den Schacht gefallen sein.