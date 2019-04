Fünf Firmen wollen in Klagenfurt mit dem Verleih von E-Scooter starten. In Wien sorgte ihr Aufkommen für heftige Kontroversen.

In größeren Städten gehören E-Scooter bereits zum Stadtbild © APA/dpa/Christian Charisius

In vielen Städten sind sie bereits fixer Bestandteil des Stadtbildes – und von hitzigen Kontroversen. Bald schon sollen nun auch in Klagenfurt E-Scooter an den Start gehen – mit einem Elektromotor betriebene Tretroller.