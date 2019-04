Fast 300 Bäume für das "For Forest"-Projekt sind mittlerweile in ihrem Zwischenlager im Westen Klagenfurts eingetroffen und warten dort, bis sie in das Stadion verbracht werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fast 300 Bäume werden in Waidmannsdorf zwischengelagert und bewässert © WOHLFAHRTZONE

Es dauert zwar noch mehr als vier Monate, bis das "For Forest"-Projekt im Wörtherseestadion eröffnet wird, doch die Hauptakteure sind bereits in Klagenfurt eingetroffen - fast 300 Bäume, die am Ende das Idealbild eines Kärntner Mischwalds im Stadion darstellen sollen. In den vergangenen drei Wochen wurden sie auf ein Grundstück Nahe der Kranzmayerstraße gebracht und verankert. Die Wurzeln werden weiterhin in Jutesäcken gehalten, damit man im August die Bäume schließlich in das Stadion verfrachten kann.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.