In fünf Tagen ist es so weit: Am Samstag verwandelt sich das Konzerthaus in einen Ballsaal. Organisator Ernst Bauer veranstaltet zum zweiten Ball den Stadtball. Musikalisch wird den Gästen wieder einiges geboten: Das Franz Lehár Orchester und das Salon Orchester Imperial werden für Tanzmusik sorgen. Beide Orchester werden abwechselnd spielen. Im Mozartsaal wird Davorin Mori mit Klaviertanzmusik unterhalten. "Mori ist der musikalische Begleiter von Bernarda Fink", sagt Bauer. Die tasmanische Sopranistin Bryony Dwyer wird singen. Das Kärntner Trommlerkorps wird die Ballgäste auf den Abend einstimmen. Als Conférencier wird heuer übrigens Karl Hohenlohe durch den Ballabend führen.