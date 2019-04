Eine Spur der Verwüstung hinterließen unbekannte Täter in einer Ferienvilla in Pörtschach. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

© pattilabelle - stock.adobe.com

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen 12. und 15. April in Pörtschach in eine zur Zeit unbewohnte Ferienvilla eines 78-jährigen Pensionisten aus dem Bezirk Villach ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Gestohlen wurde nichts, da im Haus weder Bargeld noch Wertgegenstände aufbewahrt wurden. Die Höhe des durch den Einbruch entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt.