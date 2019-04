Nach Todesfall Klagenfurter Hütte über Ostern geschlossen

Facebook

Die Klagenfurter Hütte bleibt über Ostern geschlossen. © Privat

Das schöne Wetter lädt am Osterwochenende zum Wandern ein. Wie der Alpenverein Klagenfurt am Mittwoch in einer Aussendung mitteilt, wird eine Einkehr in der Klagenfurter Hütte, Gemeinde Feistritz im Rosental, über die Ostern nicht möglich sein.