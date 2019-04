Tagsüber bringt uns ein Hochdruckgebiet recht sonniges Wetter. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen frühlingshafte 15 bis 19 Grad.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Ein Hochdruckgebiet mit dem Zentrum über Nordeuropa bestimmt wieder weitgehend das Wetter auch bei uns im Land. Zunächst sind jedoch am Gründonnerstag vor allem über den Niederungen ein paar hochnebelartige Wolkenfelder möglich. Tagsüber setzt sich dann jedoch zumeist sonniges Wetter durch und die Sonne scheint bis zum Nachmittag oder Abend sogar die meiste Zeit über. Vereinzelt entwickeln sich über den Bergen jedoch am Nachmittag auch wieder ein paar Quellwolken, die da und dort sogar etwas dicker werden könnten. Zumeist bleibt es aber trocken. "Der Tag eignet sich aufgrund seiner Wetterbedingungen durchaus für Unternehmungen in der Natur", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Es ist angenehm warm mit Temperaturen zum Beispiel im Velden nahe +19 Grad.