Am Ostersonntag wird der Linienverkehr wieder aufgenommen. Tickets können jetzt auch online gebucht werden. Non-Stop-Verbindung nach Velden wird weitergeführt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Während der Winterpause wurden die Schiffe auf den neuesten Stand der Technik gebracht © Wörthersee Schifffahrt

Am Ostersonntag ist es so weit: Die Wörthersee Schifffahrt nimmt wieder ihren Linienverkehr auf. Die Winterpause wurde genutzt, um die Schiffe auf den neuesten Stand der Technik zu bringen und um das Ambiente an Bord zu verbessern.