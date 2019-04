Am 1. Mai werden die Strandbäder Klagenfurt, Loretto und Maiernigg eröffnet. Auf die Kinder warten neue Erlebnisspielplätze.

Im Strandbad Klagenfurt entsteht ein neuer Kinderspielplatz am Wasser © elisabeth peutz

Derzeit sind die Strandbäder am Wörthersee gesperrt. In vielen von ihnen läuft die Vorbereitung auf die neue Badesaison auf Hochtouren. In Klagenfurt ist die Seepromenade aus diesem Grund immer noch gesperrt, denn dort sind Bauarbeiten im Gang. "Ein neuer Spielplatz wird errichtet", sagt Verena Nedwed, Pressesprecherin der Klagenfurter Stadtwerke STW. Es werde sich um einen "außergewöhnlichen Spielplatz" handeln. "Es geht nicht nur um eine neue Rutsche."