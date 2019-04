Razzia Drogen-Pärchen verkauften kiloweise Heroin

Facebook

Beamte der Suchtgiftgruppe des Bezirkspolizeikommandos Villach-Land führten von November 2018 bis März 2019 umfangreiche Ermittlungen gegen eine mehrköpfige Tätergruppe durch. Die Verdächtigen sollen in den Bezirken Villach-Land, Klagenfurt-Land sowie in den Stadtgebieten von Klagenfurt und Villach regen Suchtgifthandel betrieben haben. Wie die Polizei Dienstag bekannt gab, vollzogen mehr als 40 Beamte bereits am 20. März in den frühen Morgenstunden die von der Staatsanwaltschaft zuvor angeordneten Festnahmen und Hausdurchsuchungen.