Zerstörungswut in Wohnanlage. Zwei Fahrzeuge beschädigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei ermittelt © APA/HANS PUNZ

Bisher unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende zwei Autos, die in einem Carport vor einer Wohnanlage in Klagenfurt abgestellt waren, mit rotem Lack besprüht. Die Schadenshöhe wird von Experten geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.