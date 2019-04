Facebook

Marco Zidej und Michael Pontasch-Müller (von links) im Schallplattenladen der Hafenstadt © Schild

Seit dem Wochenende ist in der Hafenstadt wieder was los. Mehrere Monate war der gastronomische Betrieb des Hauses am Lendhafen zuvor wegen Umbaus geschlossen gewesen. Am Samstag hielt Marco Zidej, der Betreiber des Hi-Fidelity-Geschäftes „dimarco“ in der Bahnhofstraße, mit einer großen Schallplattensammlung Einzug, denn Hafenstadt-Betreiber Michael Pontasch-Müller eröffnete dort die „Record Store Ecke“.