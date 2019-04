Autofahrerin kam Sonntag im Bereich des Herzogstuhls aus unbekannter Ursache von Straße ab und landete in Unterführung. Sie konnte Unfallwagen selbst verlassen.

Die Feuerwehren standen mit 40 Leuten im Einsatz © FF Maria Saal/St. Michael am Zollfeld

Spektakulärer Verkehrsunfall am Palmsonntag in Maria Saal. Eine Pkw-Lenkerin war von St.Veit in Richtung Klagenfurt unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam sie im Bereich Herzogstuhl von der Klagenfurter Schnellstraße ab. Der Pkw krachte gegen die Mauer einer Unterführung und kam schließlich auf der Gemeindestraße Richtung Kading zum Liegen.