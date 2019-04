Stadionwald-Ideengeber "Ich war vom Klagenfurter Stadion enttäuscht, es ist zu schön"

Facebook

Max Peintner © Gerhard Maurer

Seine frühen Bleistiftzeichnungen gelten als Ikonen der Umweltbewegung, thematisieren die Zerstörung der Natur, provozieren mit utopischen Visionen und haben mehrfach Eingang in Schulbücher gefunden. Peintners Darstellung eines Waldes in einem Sportstadion („Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur“, 1970/71) ist der Ausgangspunkt der temporären Kunstintervention von Klaus Littmann, die im September und Oktober in Klagenfurt über die Bühne gehen wird.