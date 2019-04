Facebook

Darmann, Kunasek sowie der Identitäre S. (rechts) © KK

Dass FPÖ-Politiker und Identitäre häufig in den gleichen Kreisen verkehren, zeigt ein Bild aus Klagenfurt. Die Aufnahme stammt aus dem Februar 2015. Die damaligen Nationalratsabgeordneten Gernot Darmann und Mario Kunasek - er ist mittlerweile Verteidigungsminister - trafen in der Bude der schlagenden Verbindung „Tauriska“ auf Mario S.. Einen Mann, der damals bereits bei den Identitären aber auch beim Ring Freiheitlicher Studenten aktiv war. Ein Jahr später beteiligte sich S. an einer Störaktion der Identitären an der Uni Klagenfurt.