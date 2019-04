Facebook

Ab Montag, 15. April, wird die Florian-Gröger-Straße zwischen der St. Ruprechter Straße und der Rosentaler Straße (beim Messegelände) für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund dafür sind Grabungsarbeiten des Magistrates für die Sanierung des Kanalnetzes. Die Bauarbeiten sind bis 20. Dezember 2019 geplant.

Während dieser Zeit fahren die Linien 60 und 90 der Klagenfurter Stadtbusse ab dem Viktringer Ring über die Rosentaler Straße in die Ankershofenstraße – ebenso in Richtung Heiligengeistplatz.

Die Haltestellen „Messe West“ und „August-Jaksch-Straße“ in der Rosentaler Straße sowie stadtauswärts die Haltestelle „Richard-Wagner-Straße“ werden als Ersatzhaltestellen bedient.

Für die Haltestelle „Messe West“ stadtauswärts wird nach der Kreuzung in der Ankershofenstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Die Haltestellen „Bürgerheim“ und „Messe Ost“ werden von den Linien 60 und 90 der Klagenfurter Stadtbusse nicht bedient.