Das Wetter am Samstag ist zumeist dicht bewölkt, am Vormittag sind einige Auflockerungen möglich. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag frische 7 bis 11 Grad.

Die Sonne zeigt sich am Vormittag © (c) merydolla - Fotolia (Iryna Denysova)

Das Hochdruckgebiet über Nordeuropa schickt am Samstag weiterhin frische und teilweise auch noch feuchtere Luftmassen zu uns ins Land. Deshalb sind die Wolken die meiste Zeit über auch dichter und sonnige Auflockerungen gibt es nur selten. Am ehesten treten diese in den Vormittagsstunden auf. In weiterer Folge steigt dann sogar das Regenschauerrisiko wieder etwas an. Die meiste Zeit über und an vielen Orten bleibt es jedoch bis zum Abend eher trocken. "Bei Unternehmungen im Freien sollte man auf wärmere Kleidung setzen, denn die Luft ist auch am Nachmittag merklich zu frisch für die Jahreszeit", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. So erwarten wir zum Beispiel in Wernberg Werte nahe +10 Grad.