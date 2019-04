Da 8-Gsong lädt zur Aufführung der zeitlosen und von tiefem Sinn und Weisheit geprägten Legende von Edzard Schaper, die in zwölf Stationen erzählt und dabei gesanglich und musikalisch begleitet wird.

© Gerd Brändlein/Fotolia

Da 8-Gsong (Veranstalter und Gesang), die Pichler Brüder (Flöte und Klarinette), Buzgi (Michael Buchacher, Erzähler) und Laura Fladnitzer (Klavier) präsentieren Sonntagsabend die "Legende vom vierten König" nach Edzard Schaper in der Pfarrkirche Wölfnitz. Erzählt wird die Geschichte eines kleinen Königs, der sich auf die Botschaft von Christi Geburt aufmacht, um dem kommenden König seine Geschenke zu überbringen. Auf seiner langen Reise schenkt er all seine Gaben den Mühseligen und Beladenen am Wegrand. Er verliert viel Zeit und scheint sein Ziel aus den Augen verloren zu haben. Der Reinerlös der Aufführung wird der Aktion "Licht ins Dunkel" zur Verfügung gestellt.

Klagenfurt. Pfarrkirche Wölfnitz. 14. 4., 19 Uhr. Eintritt: Freiwillige Spende.