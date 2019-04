Arbeitsunfall im Bezirk Klagenfurt-Land. 25-Jähriger geriet in Stromkreis, als er bei einer Standbohrmaschine eine Sicherung wechseln wollte.

Der Arbeiter erlitt Verletzungen unbestimmten Grades © KLZ/Weichselbraun

Ein 25-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Klagenfurt verletzte sich am Donnerstagnachmittag in einer Firma in Moosburg im Bezirk Klagenfurt-Land. Er wollte bei einer Standbohrmaschine eine Sicherung wechseln.