Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Handlungsbedarf besteht bei jenen, die nur eine oder keine Masern-Impfung erhalten haben. © APA

Am Mittwoch war es der Busverkehr in Klagenfurt, der lahmgelegt wurde, am Donnerstag die Nachwuchsabteilung des Eishockey-Rekordmeisters EC KAC und am heutigen Freitag eine ganze Schule: Masern-Fälle bzw. -Verdachtsfälle ziehen immer weitere Kreise.