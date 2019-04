Beim Kelag-Schaukraftwerk in Techelsberg eröffnet am Freitag, 12. April, das Strandlokal „Electric Garden“. Es soll zum Wohlfühlen direkt am Wörthersee einladen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Janin Baumann und Christoph Überbacher freuen sich auf ihren „Electric Garden“ direkt am Wörthersee © (c) Weichselbraun Helmuth

Leicht scharfer Garnelen-Mango-Avocado-Salat, Beef Tartar vom heimischen Rind und getrüffelte Steinpilz-Ravioli. Das ist ein kleiner kulinarischer Streifzug durch den „Electric Garden“, der am Freitag (16 Uhr) direkt am Wörthersee, am Gelände des Kelag-Schaukraftwerks in Techelsberg eröffnet wird. Betreiber sind die Veranstaltungs-Profis Janin Baumann und Christoph Überbacher. Sie wollen dem ehemaligen „Café Ampère“ in einen stylischen und gemütlichen Beachclub für jedermann verwandeln. „Bei uns sind alle willkommen, vom Fußgänger bis zum Bootfahrer. Von Flipflops bis zu den High Heels“, sagen die beiden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.