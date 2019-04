Am Dienstag bestellte die Gemeinde einen neuen Amtsleiter. Schon vor dem ersten Arbeitstag weht ihm einiges an Gegenwind entgegen.

Der Einstand für den neuen Amtsleiter in Keutschach ist kein leichter © Gemeinde

Verhandlungen kennt Gregor Horn eigentlich auf sachlicher Ebene. Der Jurist und Rechtsanwaltsanwärter in der Kanzlei des renommierten Klagenfurter Anwalts Ferdinand Lanker wurde am Dienstag aber selbst Gegenstand einer Debatte – und zwar in der Sitzung des Keutschacher Gemeinderates.