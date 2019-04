Kleine Zeitung +

Sicherheit im Amt Spritzen am WC von Kärntner Regierungsgebäude gefunden

Im zweiten Stock des Verwaltungszentrums in Klagenfurt lagen Drogenutensilien. Solche Vorfälle fachen Diskussion über Zugangsbeschränkungen wieder an. Das neue Sicherheitskonzept befindet sich in Umsetzung.