Die Verletzte wurde ins Unfallkrankenhaus eingeliefert © Weichselbraun

Am Mittwoch gegen 12 Uhr wollte ein 42-jähriger Pkw-Lenker im Retourgang aus einer Parklücke in Klagenfurt ausparken. Dabei übersah der Mann laut Polizei eine 83-jährige Pensionistin, die am Heck des Wagens vorbeigehen wollte. Die Fußgängerin stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde von der Rettung ins Unfallkrankenhaus eingeliefert.