Drei bestätigte Erkrankungen und vier Verdachtsfälle – das sind die neuesten Zahlen zur Masernsituation in Kärnten. 882 Schüler des BG/BRG Lerchenfeld haben am Freitag schulfrei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Bus-Chauffeur in Klagenfurt war nicht geimpft © APA/GEORG HOCHMUTH

Wie viele Menschen haben sich in den letzten Tagen in und um Klagenfurt mit Masern angesteckt? Diese Frage beschäftigt seit dem Bekanntwerden von drei Krankheitsfällen Kärnten. Offiziell gibt es diese drei bestätigten Fälle. In vier weiteren Fällen werden gerade Untersuchungen vorgenommen.