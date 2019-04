Kärnten Frau steckte sich bei Busfahrt mit Masern an, Klagenfurter Schule geschlossen

Vier bestätigte Erkrankungen und vier Verdachtsfälle – das sind die neuesten Zahlen zur Masernsituation in Kärnten. 882 Schüler des BG/BRG Lerchenfeld haben am Freitag schulfrei.

Eine junge Frau steckte sich bei einer Busfahrt an © Markus Traussnig

Wie viele Menschen haben sich in den letzten Tagen in und um Klagenfurt mit Masern angesteckt? Diese Frage beschäftigt seit dem Bekanntwerden von drei Krankheitsfällen in Kärnten am Mittwoch. Offiziell wurde mittlerweile ein weiterer Fall bestätigt. Es gibt damit vier Masern-Fälle in Kärnten und laut aktueller Presseaussendung vier Verdachtsfälle, darunter zwei Kinder. Bis 16 Uhr hat es im Gesundheitsamt Klagenfurt 250 Masern-Impfungen gegeben. Zusätzlich wurden vom Betriebsarzt der Stadtwerke 150 Masern-Impfungen durchgeführt