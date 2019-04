In der Klagenfurter Innenstadt fand am Samstag eine öffentliche Probe für den Ball am 27. April statt.

© KK/Bauer

Rund 150 Tanzbegeisterte schwangen heute in der Kramergasse das Tanzbein. Ernst Bauer, Organisator des Stadtballs, hat auch in diesem Jahr eine öffentliche Quadrille-Probe auf die Beine gestellt. Lautstark hat das St. Veiter Trommlerkorps in der Innenstadt Interessierte zusammengetrommelt. Die Männer marschierten von der Bahnhofstraße ausgehend über den Alten Platz in die Kramergasse, wo Treffpunkt war.