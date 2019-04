Mit E-Mails, die ihm verdächtig vorkamen, wurde eine 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land zur Internetbetrug über E-Mail in letzter Minute zur Bezahlung offener Rechnungen aufgefordert. Der Empfänger bezahlte nicht und schaltete die Polizei ein.

Die Internetbetrüger bedienen sich immer neuer Tricks © sitthiphong - stock.adobe.com

Mit einer neu adaptierten alten Masche sind derzeit Internetbetrüger wieder auf Opferfang. Ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land bekam in den letzten Tagen mehrmals elektronische Post. In den E-Mails wurde er aufgefordert, angeblich offene Rechnungen an ein Klagenfurter Unternehmen zu zahlen.