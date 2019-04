Ein Busfahrer der Stadtwerke ist an Masern erkrankt. Mittlerweile wurden zwei weitere Fälle bestätigt. Bei einem weiteren Busfahrer besteht der Verdacht einer Erkrankung. Der Busverkehr stand für rund drei Stunden still.

Die Kunden werden per Aushang informiert © APA/GERT EGGENBERGER

Am Mittwoch wurde bekannt, dass in Kärnten drei Masernfälle aufgetreten sind. Eine Frau aus Ferlach - sie ist Mitarbeiterin der dortigen Eurospar-Filiale - ist ebenso erkrankt wie ein vierjähriger Bub aus Klagenfurt. Der dritte Erkrankte ist ein Bus-Chauffeur aus Klagenfurt. Der Mann war am 1. und 2. April im Bereich Klagenfurt und Ebenthal mit dem Bus unterwegs gewesen und könnte dort mehrere Menschen angesteckt haben. Bei einem weiteren Chauffeur der Stadtwerke Klagenfurt werden ebenfalls Masern vermutet. Eine Bestätigung steht bisher aus.