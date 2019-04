Ein Busfahrer der Stadtwerke ist am 3. April an Masern erkrankt. Bereits zwei weitere Fälle stehen fest.

Busfahrer an Masern erkrankt

Ein Busfahrer ist an Masern erkrankt. © (c) miss_mafalda - stock.adobe.com

Einen Masern-Alarm haben die Klagenfurter Stadtwerke ausgegeben. Einer ihrer Busfahrer ist erkrankt: Der Mann hat am 1. und 2. April zwischen 6 Uhr und 18 Uhr im Bereich der Landeshauptstadt Klagenfurt und Gemeinde Ebenthal öffentliche Busse gelenkt. "Eine Begrenzung auf eine bestimmte Buslinie ist nicht möglich, der Mann war im gesamten städtischen Raum unterwegs", sagt Birgit Trattler vom Gesundheitsamt: Eine Ansteckung der Fahrgäste ist nicht auszuschließen. Die Ansteckungsgefahr gelte jedoch nicht für alle Fahrgäste gleichermaßen: "Der Fahrer ist durch die Kabine abgeschirmt". so Trattler. "Am meisten gefährdet sind jene, die beim Zahlen der Fahrkarte direkten Kontakt hatten, oder sich neben der Kabine aufhielten."